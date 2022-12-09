Грудень, 09 в 8:36

7 грудня Збройні сили України завдали вогневого удару по скупченню ворога у семи містах Запорізької області.

Зокрема, ЗСУ вдарили по районах зосередження російських підрозділів у містах Бердянськ, Токмак, Мелітополь, Енергодар, Дніпрорудне, Пологи та Василівка.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомляють, що втрати окупантів становлять близько 240 осіб пораненими. Також знищено три склади боєприпасів і близько 20 одиниць військової техніки різних типів.

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Розгорнутий на базі Токмацького протитуберкульозного диспансеру шпиталь повністю забитий пораненими вояками російських окупаційних військ.

Минулої доби підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили вісім пунктів управління, 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два склади боєприпасів загарбників.

5 грудня повідомлялося, що Сили оборони у Якимівському районі Запорізької області завдали вогневого удару по місцю скупчення російського ворога. Підтверджено втрати окупантів: щонайменше 30 поранених та понад 10 вбитих.