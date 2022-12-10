Атака дронов и обстрел из РСЗО: как прошла ночь в Николаевской области
Требует проверки
Ночью 10 декабря российские войска более трех часов атаковали Николаев и область.
Местные жители неоднократно сообщали о пролете иранских дронов-камикадзе типа Shahed.
Тем временем Очаковская община находилась под огнем реактивных систем залпового огня.
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Слышали взрыв люди и в самом областном центре.
По предварительной информации, это могла быть работа противовоздушной обороны.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 290-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Фото: Андрей Небитов