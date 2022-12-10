Декабрь, 10 в 6:39

Ночью 10 декабря российские войска более трех часов атаковали Николаев и область.

Местные жители неоднократно сообщали о пролете иранских дронов-камикадзе типа Shahed.

Тем временем Очаковская община находилась под огнем реактивных систем залпового огня.

Сейчас смотрят

Слышали взрыв люди и в самом областном центре.

По предварительной информации, это могла быть работа противовоздушной обороны.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 290-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Андрей Небитов