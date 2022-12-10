Атака дронів та обстріл із РСЗВ: як минула ніч у Миколаївській області
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Уночі 10 грудня російські війська понад три години атакували Миколаїв та область.
Місцеві жителі неодноразово повідомляли про проліт іранських дронів-камікадзе типу Shahed.
Тим часом Очаківська громада перебувала під вогнем реактивних систем залпового вогню.
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Чули вибух люди і в самому обласному центрі.
За попередньою інформацією, це могла бути робота протиповітряної оборони.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 290-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: Андрій Нєбитов