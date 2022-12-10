Атака дронів та обстріл із РСЗВ: як минула ніч у Миколаївській області

Грудень, 10 в 6:39

Уночі 10 грудня російські війська понад три години атакували Миколаїв та область.

Місцеві жителі неодноразово повідомляли про проліт іранських дронів-камікадзе типу Shahed.

Тим часом Очаківська громада перебувала під вогнем реактивних систем залпового вогню.

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Чули вибух люди і в самому обласному центрі.

За попередньою інформацією, це могла бути робота протиповітряної оборони.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 290-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Андрій Нєбитов