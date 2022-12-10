Декабрь, 10 в 16:55

В результате очередного удара РФ по энергетическим объектам город Одесса остался без света. А для восстановления электроснабжения нужно больше времени, чем обычно.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

По его словам, на этой неделе удалось восстановить почти все энергообеспечение областного центра после последней массированной ракетной атаки РФ 5 декабря.

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Однако в ночь на 10 декабря оккупанты нанесли новый удар по энергетическим объектам Одесской области.

Поэтому сейчас Одесса остается обесточенной. К энергоснабжению подключили только объекты критической инфраструктуры: больницы, роддома, котельные и насосные станции.

– Ситуация остается тяжелой, однако контролируемой. На восстановительные работы нужно больше времени, чем обычно, – подчеркнул Тимошенко.

Он призвал украинцев с пониманием отнестись к этой ситуации, ведь власти и коммунальщики работают круглосуточно, чтобы восстановить разрушенные объекты.

Кроме того, Тимошенко напомнил, что в Одессе и области работают все Пункты Несокрушимости, в которых можно подзарядить гаджеты и получить другую помощь.

В компании Укрэнерго, в свою очередь, уточнили, что враг повредил часть магистральных высоковольтных сетей и оборудования. Это привело к обесточиванию потребителей в Одессе и области.

– Сейчас ситуация в регионе очень сложная. Ремонтные бригады НЭК Укрэнерго работают над подачей электропитания на объекты критической инфраструктуры: больницы, водоканал, очистные сооружения. Но возобновление электропитания для бытовых потребителей может занять больше времени из-за большого объема повреждений, — подчеркнули в компании.

Как известно, в ночь на 10 декабря войска РФ атаковали Юг Украины дронами-камикадзе Shahed (Шахед) иранского производства. Украинские защитники сбили 10 из 15 дронов.

Есть попадание в энергетические объекты в Одесской области. После этого исчез свет почти во всех районах и общинах региона.

Источник: Укрэнерго, Telegram-канал Кирилла Тимошенко