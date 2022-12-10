Грудень, 10 в 16:55

Внаслідок чергового удару РФ по енергетичних об’єктах місто Одеса залишилося без світла. А для відновлення електропостачання потрібно більше часу, ніж зазвичай.

Про це поінформував заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

За його словами, цього тижня вдалося відновити майже все енергозабезпечення обласного центру після останньої масованої ракетної атаки РФ 5 грудня.

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Проте в ніч на 10 грудня окупанти завдали нового удару по енергетичних об’єктах Одеської області.

Тому станом на зараз Одеса залишається знеструмленою. До енергопостачання підключили лише об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, пологові будинки, котельні та насосні станції.

– Ситуація залишається важкою, однак контрольованою. На відновлювальні роботи потрібно більше часу, ніж зазвичай, – наголосив Тимошенко.

Він закликав українців із розумінням поставитися до цієї ситуації, адже влада та комунальники працюють цілодобово, щоб відновити зруйновані об’єкти.

Крім того, Тимошенко нагадав, що в Одесі та області працюють всі Пункти Незламності, в яких можна підзарядити гаджети та отримати іншу допомогу.

У компанії Укренерго, своєю чергою, уточнили, що ворог пошкодив частину магістральних високовольтних мереж та обладнання. Це призвело до знеструмлення споживачів в Одесі та області.

– Наразі ситуація в регіоні дуже складна. Ремонтні бригади НЕК Укренерго працюють над поданням електроживлення на об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканал, очисні споруди. Але відновлення електроживлення для побутових споживачів може зайняти більше часу через великий обсяг пошкоджень, – наголосили в компанії.

Як відомо, в ніч на 10 грудня війська РФ атакували Південь України дронами-камікадзе Shahed (Шахед) іранського виробництва. Українські захисники збили 10 із 15 дронів.

Є влучання в енергетичні об’єкти на Одещині. Після цього зникло світло майже в усіх районах та громадах регіону.

Джерело: Укренерго, Telegram-канал Кирила Тимошенка