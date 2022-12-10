В “ЛНР” в школах вместо каникул вводят военную подготовку

Декабрь, 10 в 13:26

Так называемый курс молодого бойца пытаются ввести оккупанты для старшеклассников в школах на временно захваченных территориях Луганской области.

– В “ЛНР” вспомнили о школьниках. Предложили вместо каникул для учащихся 8 и 10 классов организовать “курс молодого бойца”, – сообщает Луганская ОВА.

А еще россияне снова ищут по подвалам мужчин призывного возраста, однако, например, в поселке Шахтерское, что возле Довжанска, уже и забирать почти некого.

– В свое время руководитель отдела обеспечения жизнедеятельности этого населенного пункта проинформировал военкомат и другие заинтересованные органы, кто и по какому адресу может скрываться, – отмечают в администрации.

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В самой России мобилизация не прекращалась. По данным Генштаба ВСУ, в частности, в Самарской области продолжают вручать повестки.