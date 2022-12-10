В “ЛНР” у школах замість канікул вводять військову підготовку

Грудень, 10 в 13:26

Так званий курс молодого бійця намагаються запровадити окупанти для старшокласників у школах на тимчасово захоплених територіях Луганської області.

– В “ЛНР” згадали про школярів. Запропонували замість канікул для учнів 8 та 10 класів організувати “курс молодого бійця”, – повідомляє Луганська ОВА.

А ще росіяни знову шукають по підвалах чоловіків призовного віку, проте, наприклад, у селищі Шахтарське, що біля Довжанська, вже й забирати майже нікого.

– Бо свого часу керівник відділу забезпечення життєдіяльності цього населеного пункту поінформував військкомат та інші зацікавлені органи, хто і за якою адресою може переховуватися, – наголошують в адміністрації.

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У самій Росії мобілізація не припинялася. За даними Генштабу ЗСУ, зокрема, у Самарській області продовжують вручати повістки.