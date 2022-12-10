В Оленівці залишається 150 українців, не тільки військових – омбудсмен

Грудень, 10 в 16:02

У колонії в окупованій Оленівці Донецької області, де внаслідок теракту в ніч на 29 липня загинуло щонайменше 40 українських військовополонених, наразі утримується 150 громадян України.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

– Нас вкотре туди не допускають. Судячи з усього, ми отримаємо доступ до Оленівки тільки після того, як наші ЗСУ звільнять селище. За нашою інформацією, на даний час там залишилося 150 громадян України. Це не тільки військові, – наголосив він.

За його словами, окупанти утримують там також цивільних осіб.

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Окупанти вчинили теракт в Оленівці в ніч на 29 липня. Точна кількість загиблих українських військовополонених досі остаточно не встановлена. Станом на початок жовтня відомо про 41 загиблого.

У СБУ заявили, що під час теракту російські загарбники застосували термобаричні реактивні гранати Джміль.

Слідство триває, проте спецслужба отримала серйозні докази, зокрема й негласно.