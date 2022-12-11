Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Донецк в огне: оккупанты нанесли удар по рынку Маяк

Валентина Чорна, редактор ленты
Требует проверки
Донецьк, вогонь

В воскресенье, 11 декабря, российские оккупанты снова нанесли удар по центру Донецка.

По данным местных Telegram-каналов, под вражескую атаку попал рынок Маяк. Число пострадавших уточняется.

В сети появились фото и видео, как над городом поднимаются клубы дыма.

Сейчас смотрят

Отметим, что оккупанты обстреляли Донецк 6 декабря. Под прицелом оказались Ворошиловский и Киевский районы.

А в Калининском районе сообщалось о прилете во Дворец спорта Дружба.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 291-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте
Не хватает своей: оккупанты в Донецкой области забирают коммунальную технику

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка