Декабрь, 11 в 16:47

В воскресенье, 11 декабря, российские оккупанты снова нанесли удар по центру Донецка.

По данным местных Telegram-каналов, под вражескую атаку попал рынок Маяк. Число пострадавших уточняется.

В сети появились фото и видео, как над городом поднимаются клубы дыма.

Сейчас смотрят

Отметим, что оккупанты обстреляли Донецк 6 декабря. Под прицелом оказались Ворошиловский и Киевский районы.

А в Калининском районе сообщалось о прилете во Дворец спорта Дружба.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 291-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.