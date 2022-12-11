Донецк в огне: оккупанты нанесли удар по рынку Маяк
Требует проверки
В воскресенье, 11 декабря, российские оккупанты снова нанесли удар по центру Донецка.
По данным местных Telegram-каналов, под вражескую атаку попал рынок Маяк. Число пострадавших уточняется.
В сети появились фото и видео, как над городом поднимаются клубы дыма.
Сейчас смотрят
Отметим, что оккупанты обстреляли Донецк 6 декабря. Под прицелом оказались Ворошиловский и Киевский районы.
А в Калининском районе сообщалось о прилете во Дворец спорта Дружба.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 291-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.