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Факти / Україна

Донецьк у вогні: окупанти завдали удару по ринку Маяк

Валентина Чорна, редакторка стрічки
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Донецьк, вогонь

У неділю, 11 грудня, російські окупанти знову завдали удару по центру Донецька.

За даними місцевих Telegram-каналів, під ворожу атаку потрапив ринок Маяк. Кількість постраждалих уточнюється.

У мережі з’явилися фото та відео, як над містом здіймаються клуби диму.

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Зазначимо, що окупанти обстріляли Донецьк 6 грудня. Під прицілом опинилися Ворошиловський та Київський райони міста.

А в Калінінському районі повідомляли про приліт у Палац спорту Дружба.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 291-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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