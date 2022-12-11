Донецьк у вогні: окупанти завдали удару по ринку Маяк
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У неділю, 11 грудня, російські окупанти знову завдали удару по центру Донецька.
За даними місцевих Telegram-каналів, під ворожу атаку потрапив ринок Маяк. Кількість постраждалих уточнюється.
У мережі з’явилися фото та відео, як над містом здіймаються клуби диму.
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Зазначимо, що окупанти обстріляли Донецьк 6 грудня. Під прицілом опинилися Ворошиловський та Київський райони міста.
А в Калінінському районі повідомляли про приліт у Палац спорту Дружба.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 291-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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