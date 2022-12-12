Грудень, 12 в 14:55

Існує ймовірність, що під час післявоєнного відновлення України відбудувати деякі населені пункти буде неможливо, оскільки російські війська їх ущент зруйнували.

Про це розповіла голова партії Слуга народу, нардеп Олена Шуляк в інтерв’ю РБК-Україна.

За її словами, в такому разі будуть створюватися нові мікрорайони чи населені пункти.

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– Як би боляче не було про це говорити, але, можливо, будуть такі населені пункти, які ми не зможемо відбудувати, бо вони зруйновані вщент, ворог їх стер з лиця нашої землі. Але будуть території, які можна буде розглядати для створення нового мікрорайону чи, можливо, нового населеного пункту, – зазначила нардеп.

Шуляк уточнила, що нові мікрорайони зводитимуть там, де будуть розміщені нові промислові потужності, які дозволять працевлаштувати людей.

Вона також поінформувала, що в фокусі уваги відбудови мають бути не лише деокуповані області, а й ті регіони, які прийняли велику кількість людей та бізнес. Тепер їх території потребують перепланування, враховуючи економічні та демографічні особливості.

– Сьогодні є громади, в яких кількість населення збільшилася на 25%. Такий приріст населення – це й інше навантаження на інфраструктуру, і навантаження на доступ до послуг, які надає держава, – заявила Шуляк.

Вона наголосила, перш ніж розпочинати післявоєнну відбудову, потрібно буде перепланувати всі області України. Для цього в кожному регіоні буде розроблений стратегічний документ під назвою Програма комплексного відновлення. Він стане основою для нової містобудівної документації. Такий документ може розроблятися як для області, так і для окремої громади чи її частини.

Програма відновлення охопить не лише перелік об’єктів, які потрібно відбудувати, а й інформацію щодо майбутньої економічної ситуації в тому чи іншому регіоні. Наприклад, які підприємства його залишили, а які навпаки туди заїхали та планують залишитися і для них варто створити умови для розвитку.

Ще одне важливе питання, яке буде висвітлено в Програмі відновлення – демографія в областях.

– Мені особисто дуже страшно, коли ми відбудуємо дитячий садочок, пофарбуємо його в яскраві кольори, а цей садочок буде порожній, тому що дітей, які повинні туди йти, просто банально не буде, тому що їхнім батькам немає де працювати чи проживати. Тому відновлення треба починати саме з аналізу та розроблення стратегічних документів, які стануть дороговказом для розвитку, – поінформувала Шуляк.

Нардеп нагадала, що в Україні є території, на розмінування яких підуть роки. Тож їх не можна загалом використовувати, і це потрібно врахувати під час планування відновлення регіонів.

Крім того, існує величезна проблема, пов’язана з переробкою будівельного сміття. Наприклад, є цифра в 2 млн тонн зруйнованих будівель лише у Бучанському районі (Київська область).

Шуляк очікує, що кошти на відновлення України нададуть міжнародні партнери “під прозорі механізми з чітким розумінням, як і на що вони будуть витрачатися”. Це можуть бути кредити, кошти у вигляді безповоротної фінансової допомоги, кошти від донорів та фінансових інституцій.

Наприкінці листопада президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Єврокомісія пропонує конфіскувати російські активи, заморожені в ЄС. Йдеться про €300 млрд резервів Центрального банку РФ. Ці кошти хочуть передати Україні, щоб компенсувати збитки через вторгнення РФ.