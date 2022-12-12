Під час відновлення України деякі населені пункти, можливо, не вдасться відбудувати – Шуляк
Існує ймовірність, що під час післявоєнного відновлення України відбудувати деякі населені пункти буде неможливо, оскільки російські війська їх ущент зруйнували.
Про це розповіла голова партії Слуга народу, нардеп Олена Шуляк в інтерв’ю РБК-Україна.
За її словами, в такому разі будуть створюватися нові мікрорайони чи населені пункти.
– Як би боляче не було про це говорити, але, можливо, будуть такі населені пункти, які ми не зможемо відбудувати, бо вони зруйновані вщент, ворог їх стер з лиця нашої землі. Але будуть території, які можна буде розглядати для створення нового мікрорайону чи, можливо, нового населеного пункту, – зазначила нардеп.
Шуляк уточнила, що нові мікрорайони зводитимуть там, де будуть розміщені нові промислові потужності, які дозволять працевлаштувати людей.
Вона також поінформувала, що в фокусі уваги відбудови мають бути не лише деокуповані області, а й ті регіони, які прийняли велику кількість людей та бізнес. Тепер їх території потребують перепланування, враховуючи економічні та демографічні особливості.
– Сьогодні є громади, в яких кількість населення збільшилася на 25%. Такий приріст населення – це й інше навантаження на інфраструктуру, і навантаження на доступ до послуг, які надає держава, – заявила Шуляк.
Вона наголосила, перш ніж розпочинати післявоєнну відбудову, потрібно буде перепланувати всі області України. Для цього в кожному регіоні буде розроблений стратегічний документ під назвою Програма комплексного відновлення. Він стане основою для нової містобудівної документації. Такий документ може розроблятися як для області, так і для окремої громади чи її частини.
Програма відновлення охопить не лише перелік об’єктів, які потрібно відбудувати, а й інформацію щодо майбутньої економічної ситуації в тому чи іншому регіоні. Наприклад, які підприємства його залишили, а які навпаки туди заїхали та планують залишитися і для них варто створити умови для розвитку.
Ще одне важливе питання, яке буде висвітлено в Програмі відновлення – демографія в областях.
– Мені особисто дуже страшно, коли ми відбудуємо дитячий садочок, пофарбуємо його в яскраві кольори, а цей садочок буде порожній, тому що дітей, які повинні туди йти, просто банально не буде, тому що їхнім батькам немає де працювати чи проживати. Тому відновлення треба починати саме з аналізу та розроблення стратегічних документів, які стануть дороговказом для розвитку, – поінформувала Шуляк.
Нардеп нагадала, що в Україні є території, на розмінування яких підуть роки. Тож їх не можна загалом використовувати, і це потрібно врахувати під час планування відновлення регіонів.
Крім того, існує величезна проблема, пов’язана з переробкою будівельного сміття. Наприклад, є цифра в 2 млн тонн зруйнованих будівель лише у Бучанському районі (Київська область).
Шуляк очікує, що кошти на відновлення України нададуть міжнародні партнери “під прозорі механізми з чітким розумінням, як і на що вони будуть витрачатися”. Це можуть бути кредити, кошти у вигляді безповоротної фінансової допомоги, кошти від донорів та фінансових інституцій.
Наприкінці листопада президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Єврокомісія пропонує конфіскувати російські активи, заморожені в ЄС. Йдеться про €300 млрд резервів Центрального банку РФ. Ці кошти хочуть передати Україні, щоб компенсувати збитки через вторгнення РФ.