Декабрь, 11 в 8:50

На временно оккупированной части Луганской области россияне продолжают проводить принудительную мобилизацию.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВА.

На Северодонецком направлении, в частности, в Хрустальном увеличилось количество патрулей, которые проверяют документы у мужчин, вручают им повестку и отвозят в пункт сбора мобилизованных.

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Повестки в Милово получают почти все — никто не смотрит на возраст, состояние здоровья и количество детей у мобилизованных.

Жители Сорокиного неоднократно были свидетелями публичного избиения тех, кто добровольно отказывается от мобилизации – в военкоматы их доставляют насильно.

Чтобы противодействовать многочисленным случаям дезертирства, в подразделениях оккупационных войск россияне рассылают текстовые сообщения абонентам мобильной сети Лугаком с предупреждением об уголовной ответственности за оставление мест несения службы и пунктов постоянной дислокации воинских частей.

Кроме того, российские оккупанты проводят обыски в учебных заведениях на территории временно захваченной Луганской области. Захватчики охотятся на книги на украинском языке и любые материалы, где есть символика Украины.