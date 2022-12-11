На оккупированной Луганщине россияне избиениями и силой мобилизуют мужчин
На временно оккупированной части Луганской области россияне продолжают проводить принудительную мобилизацию.
Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВА.
На Северодонецком направлении, в частности, в Хрустальном увеличилось количество патрулей, которые проверяют документы у мужчин, вручают им повестку и отвозят в пункт сбора мобилизованных.
Повестки в Милово получают почти все — никто не смотрит на возраст, состояние здоровья и количество детей у мобилизованных.
Жители Сорокиного неоднократно были свидетелями публичного избиения тех, кто добровольно отказывается от мобилизации – в военкоматы их доставляют насильно.
Чтобы противодействовать многочисленным случаям дезертирства, в подразделениях оккупационных войск россияне рассылают текстовые сообщения абонентам мобильной сети Лугаком с предупреждением об уголовной ответственности за оставление мест несения службы и пунктов постоянной дислокации воинских частей.
Кроме того, российские оккупанты проводят обыски в учебных заведениях на территории временно захваченной Луганской области. Захватчики охотятся на книги на украинском языке и любые материалы, где есть символика Украины.