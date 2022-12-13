Грудень, 13 в 19:58

Для поповнення значних втрат в армії РФ окупанти посилили заходи примусової мобілізації.

Про це поінформували в Генерального штабі ЗСУ станом на вечір 13 грудня.

Російські загарбники, зокрема, проводять таку “мобілізацію” на Донеччині.

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– З метою поповнення втрат та доукомплектування підрозділів першого армійського корпусу окупаційних військ на території Донецької області активізувалися заходи примусової мобілізації. Відтак, у місті Горлівка призову підлягають особи чоловічої статі, зокрема і з позначкою “бронь” у військових квитках, – зазначається в повідомленні.

Що стосується ситуації на фронті, то російські війська продовжували обстріли позицій Збройних сил України та мирних населених пунктів. Інформації про якісь спроби наступу ворога у вечірньому зведенні Генерального штабу немає.

Так, протягом доби війська РФ завдали двох ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Запорізької та Харківської областей. Крім того, окупанти здійснили понад 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

– Залишається загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури на всій території України, – йдеться в повідомленні.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєво не змінилася, ознак формування наступальних угруповань РФ немає.

Протягом доби російські окупанти обстрілювали населені пункти на Сіверському, Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках. Ворог відкривав вогонь із танків, артилерії.

На Бахмутському напрямку окупанти обстрілювали й позиції Сил оборони України з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

На Запорізькому та Херсонському напрямках агресор продовжує обстрілювати позиції ЗСУ та цивільну інфраструктуру населених пунктів на правому березі Дніпра, який нещодавно був деокупований. Зокрема, під вогонь із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії потрапили понад 25 населених пунктів, зокрема: Плавні, Гуляйполе, Дорожнянка, Ольгівське (Запорізька область), а також Херсон, Чорнобаївка, Антонівка, Микільське, Токарівка, Милове (Херсонська область).

Від початку доби підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ вразили два райони зосередження особового складу військ РФ.

Днями повідомлялося, що на тимчасово окупованій частині Луганщини ворог продовжує проводити примусову мобілізацію. Місцевих чоловіків заганяють до армії РФ побиттям та силою. Повістки отримують майже всі: ніхто не враховує вік, стан здоров’я та кількість дітей у мобілізованих.

Фото: ГУР Міноборони України