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Факты / Україна

МАГАТЭ направит постоянные миссии на все АЭС Украины – Шмыгаль

Татьяна Забожко, редактор ленты
Денис Шмигаль та Рафаель Гроссі

Международное агентство по атомной энергии в ближайшее время направит постоянные технические миссии на все атомные станции Украины.

Об этом по итогам встречи в Париже с руководителем МАГАТЭ Рафаэлем Гросси сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Независимые эксперты организации будут работать на Запорожской, Ровенской, Хмельницкой, Южно-Украинской, а также Чернобыльской АЭС.

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По мнению главы правительства, это значительно повысит техническую и технологическую безопасность.

– Цель миссий – обезопасить станции и фиксировать все возможные попытки внешних воздействий, в частности обстрелы со стороны российского агрессора, – отметил Денис Шмыгаль.

Отдельно премьер-министр обсудил с руководителем МАГАТЭ шаги, необходимые для демилитаризации Запорожской АЭС.

Денис Шмигаль подчеркнул, что прекратить незаконные действия России в отношении украинской станции нужно как можно быстрее.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 293-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Денис Шмыгаль

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