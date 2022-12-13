Декабрь, 13 в 12:57

Международное агентство по атомной энергии в ближайшее время направит постоянные технические миссии на все атомные станции Украины.

Об этом по итогам встречи в Париже с руководителем МАГАТЭ Рафаэлем Гросси сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Независимые эксперты организации будут работать на Запорожской, Ровенской, Хмельницкой, Южно-Украинской, а также Чернобыльской АЭС.

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По мнению главы правительства, это значительно повысит техническую и технологическую безопасность.

– Цель миссий – обезопасить станции и фиксировать все возможные попытки внешних воздействий, в частности обстрелы со стороны российского агрессора, – отметил Денис Шмыгаль.

Отдельно премьер-министр обсудил с руководителем МАГАТЭ шаги, необходимые для демилитаризации Запорожской АЭС.

Денис Шмигаль подчеркнул, что прекратить незаконные действия России в отношении украинской станции нужно как можно быстрее.

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Источник: Денис Шмыгаль