МАГАТЕ направить постійні місії на всі АЕС України – Шмигаль

Грудень, 13 в 12:57

Міжнародне агентство з атомної енергії найближчим часом направить постійні технічні місії на всі атомні станції України.

Про це за підсумками зустрічі в Парижі з керівником МАГАТЕ Рафаелем Гроссі повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Незалежні експерти організації працюватимуть на Запорізькій, Рівненській, Хмельницькій, Південноукраїнській, а також Чорнобильській АЕС.

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На переконання очільника уряду, це значно підвищить технічну й технологічну безпеку.

– Місії мають на меті убезпечити станції та фіксувати всі можливі спроби зовнішніх впливів, зокрема обстріли з боку російського агресора, – зазначив Денис Шмигаль.

Окремо прем’єр-міністр обговорив із керівником МАГАТЕ необхідні для демілітаризації Запорізької АЕС кроки.

Денис Шмигаль наголосив, що припинити незаконні дії Росії щодо української станції потрібно якнайшвидше.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 293-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Денис Шмигаль