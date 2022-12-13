Проверка боевой готовности в Беларуси: Украина и Польша обсудили ситуацию на границе

Декабрь, 13 в 17:02

Украина и Польша обсудили ситуацию с безопасностью на границе с Беларусью.

Об этом сообщило Командование Объединенных сил ВС Украины.

— Стороны обсудили ситуацию на украинско-белорусской границе в связи с “внезапной проверкой” боевой готовности ВС Беларуси. В ходе разговора генерал-лейтенант Томаш Пиотровски выразил обеспокоенность относительно заявления военного руководства белорусской армии о выдвижении войск в определенные районы, проведении инженерного оборудования, организации охраны и обороны и тому подобное, — говорится в сообщении.

Командующий ОС ВСУ Сергей Наев в очередной раз отметил, что ситуация на границе с Беларусью остается стабильной и контролируемой.

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Напомним, 13 декабря Министерство обороны РБ сообщило, что в Беларуси приступили к внезапной проверке боевой готовности по приказу самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.