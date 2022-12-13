Перевірка бойової готовності у Білорусі: Україна та Польща обговорили ситуацію на кордоні

Грудень, 13 в 17:02

Україна та Польща обговорили безпекову ситуацію на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомило Командування Об’єднаних сил ЗС України.

– Сторони обговорили ситуацію на українсько-білоруському кордоні у зв’язку з “раптовою перевіркою” бойової готовності ЗС Білорусі. У ході розмови генерал-лейтенант Томаш Піотровські висловив стурбованість стосовно заяви військового керівництва білоруської армії про висунення військ у визначені райони, проведення інженерного обладнання, організацію охорони й оборони тощо, – йдеться у повідомленні.

Командувач ОС ЗСУ Сергій Наєв вкотре наголосив на тому, що ситуація на кордоні з Білоруссю залишається стабільною й контрольованою.

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Нагадаємо, 13 грудня Міністерство оборони РБ повідомило, що у Білорусі розпочали раптову перевірку бойової готовності за наказом самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.