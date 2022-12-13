Грудень, 13 в 7:56

В окупованому Луганську російські загарбники під військовий шпиталь переобладнали один із корпусів пологового будинку.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

А в Мелітополі на Запоріжжі під військовий шпиталь забрали приміщення дитячого санаторію. Для надання кваліфікованої медичної допомоги привозять персонал із Російської Федерації.

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А наші Сили оборони продовжують нищити ворога. Так, авіація впродовж минулої доби завдала п’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російського противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили два пункти управління та шість районів зосередження особового складу окупантів та склад паливно-мастильних матеріалів.

Раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що внаслідок вибуху в готелі у Мелітополі загинуло близько 200 російських окупантів.