Декабрь, 14 в 1:36

Соединенным Штатам неизвестно, используется ли не по назначению оружие, которое предоставляют Украине в рамках военной помощи для противостояния оккупационной армии России.

Об этом во время пресс-брифинга заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

— По состоянию на сейчас у нас нет ни одной проверенной информации, которая бы указывала на то, имеются ли случаи перенаправления помощи Украине в незаконных целях. И, я считаю, что результаты на поле боя в этом случае говорят сами за себя, — сказал он.

Пресс-секретарь Минобороны США добавил, что Пентагон и в дальнейшем наблюдает, как украинцы крайне эффективно используют оружие, предоставленное Соединенными Штатами для защиты Украинского государства и отвоевании своей территории.

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Патрик Райдер добавил, что американское оборонное ведомство также не видит активности Вооруженных сил Беларуси или вражеских российских войск у северных границ Украины.

— США не наблюдают активности Беларуси на украинско-белорусской границе, — подчеркнул представитель Пентагона.

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что Администрация президента США Джо Байдена завершает подготовку планов по предоставлению Украине системы противоракетной обороны Patriot.

Недавно советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк спрогнозировал, что Украина быстро получит от партнеров всю необходимую номенклатуру оружия, в частности комплексы Patriot, танки Abrams и Leopard.

А министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Украина может получить американские ЗРК Patriot уже на следующем этапе войны.

Источник: Department of Defense