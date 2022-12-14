Возил оккупантов из Крыма в Херсон: СБУ задержала пособника россиян
Служба безопасности Украины задержала автоперевозчика, который помогал оккупантам. Он предоставил им автобусы для перевозки личного состава из Крыма в Херсон.
Пособника захватчиков обнаружили и задержали во время стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне.
По данным СБУ, злоумышленником оказался владелец местной компании-автоперевозчика, который участвовал в транспортировке российских оккупационных группировок во время захвата украинского города.
— Именно его автобусы массово переправляли в регион личный состав рашистов с временно оккупированного Крыма.
К этому было привлечено более 50 единиц пассажирского транспорта, которые находились в автопарке предприятия, — говорится в сообщении спецслужбы.
Отмечается, что после освобождения города пособник оккупантов пытался бежать в Молдову, чтобы избежать правосудия.
Впрочем, работники СБУ своевременно разоблачили мужчину, установили его местонахождение и задержали при попытке пересечения границы.
По данным следствия, фигурантом является руководитель одной из крупных транспортных компаний, которая занимается пассажирскими перевозками, в частности в страны ЕС.
СБУ сообщает, что в начале полномасштабной войны в Украине перевозчик поддержал оккупантов и перестроил свой бизнес в пользу страны-агрессора.
Он перерегистрировал свое предприятие в оккупационной администрации и открыл банковские счета в России.
Россияне же в обмен на сотрудничество обещали бизнесмену беспрепятственное управление своей компанией и свободное передвижение по временно оккупированным территориям Украины.
Сейчас следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины). Суд избрал ему содержание под стражей в качестве меры пресечения. Расследование дела продолжается.