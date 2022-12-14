Декабрь, 14 в 13:34

Служба безопасности Украины задержала автоперевозчика, который помогал оккупантам. Он предоставил им автобусы для перевозки личного состава из Крыма в Херсон.

Пособника захватчиков обнаружили и задержали во время стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне.

По данным СБУ, злоумышленником оказался владелец местной компании-автоперевозчика, который участвовал в транспортировке российских оккупационных группировок во время захвата украинского города.

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— Именно его автобусы массово переправляли в регион личный состав рашистов с временно оккупированного Крыма. К этому было привлечено более 50 единиц пассажирского транспорта, которые находились в автопарке предприятия, — говорится в сообщении спецслужбы.

Отмечается, что после освобождения города пособник оккупантов пытался бежать в Молдову, чтобы избежать правосудия.

Впрочем, работники СБУ своевременно разоблачили мужчину, установили его местонахождение и задержали при попытке пересечения границы.

Возил оккупантов из Крыма в Херсон: СБУ задержала пособника россиян / 3 фотографии

По данным следствия, фигурантом является руководитель одной из крупных транспортных компаний, которая занимается пассажирскими перевозками, в частности в страны ЕС.

СБУ сообщает, что в начале полномасштабной войны в Украине перевозчик поддержал оккупантов и перестроил свой бизнес в пользу страны-агрессора.

Он перерегистрировал свое предприятие в оккупационной администрации и открыл банковские счета в России.

Россияне же в обмен на сотрудничество обещали бизнесмену беспрепятственное управление своей компанией и свободное передвижение по временно оккупированным территориям Украины.

Сейчас следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины). Суд избрал ему содержание под стражей в качестве меры пресечения. Расследование дела продолжается.