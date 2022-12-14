Грудень, 14 в 13:34

Служба безпеки України затримала автоперевізника, який допомагав окупантам. Він надав їм автобуси для перевезення особового складу з Криму до Херсону.

Поплічника загарбників виявили та затримали під час стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні.

За даними СБУ, зловмисником виявився власник місцевої компанії-автоперевізника, який брав участь у транспортуванні російських окупаційних угруповань під час захоплення українського міста.

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– Саме його автобуси масово переправляли до регіону особовий склад рашистів з тимчасово окупованого Криму. До цього було залучено понад 50 одиниць пасажирського транспорту, які перебували в автопарку підприємства, – йдеться у повідомленні спецслужби.

Зазначається, що після звільнення міста пособник окупантів намагався втекти до Молдови, щоб уникнути правосуддя.

Втім, працівники СБУ своєчасно викрили чоловіка, встановили його місцеперебування і затримали на спробі перетину кордону.

Возив окупантів з Криму до Херсону: СБУ затримала поплічника росіян / 3 фотографии

За даними слідства, фігурантом є керівник однієї з великих транспортних компаній, яка займається пасажирськими перевезеннями, зокрема до країн ЄС.

СБУ повідомляє, що на початку повномасштабної війни в Україні перевізник підтримав окупантів і перелаштував свій бізнес на користь країни-агресора.

Він перереєстрував своє підприємство в окупаційній адміністрації та відкрив банківські рахунки у Росії.

Росіяни ж в обмін на співпрацю обіцяли бізнесмену безперешкодне управління своєю компанією та вільне пересування по тимчасово окупованих територіях України.

Наразі слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України). Суд обрав йому тримання під вартою як запобіжний засіб. Розслідування справи триває.