Россия сегодняшней атакой работала над истощением украинского ПВО – Гуменюк

Сегодня, 16 декабря, во время массированной атаки по Украине Российская Федерация пыталась истощить украинскую ПВО. С этой целью враг применял авиацию по разным направлениям.

Об этом начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила в эфире телемарафона.

– Сегодняшний ракетный обстрел рассредоточенными силами противника пытался истощить противовоздушную оборону, потому что была применена и стратегическая авиация по разным направлениям, и был выведен в море на дежурство ракетоноситель, которого утром не было. То, о чем мы и сообщали, что они могут применить такой максимальный ресурс, который возможен на данный момент, – пояснила Гуменюк.

Ранее сообщалось, что в ходе сегодняшнего массированного ракетного удара войска РФ выпустили по Украине 76 ракет. 60 из них были уничтожены украинскими защитниками.

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В результате оказались повреждены объекты энергосистемы на Востоке, Юге и в столице.

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