Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В Киеве брат с сестрой прыгнули с 24 этажа
Жуткая авария автобуса в Венеции: среди погибших – четверо украинцев
Кто-то из местных мог быть наводчиком удара: Клименко рассказал подробности прилета по селу Гроза
Объясняем
С 1 октября штрафы до 150%: что будет за работу без РРО и кто может не устанавливать кассовые аппараты
В жестоком бою погибло много оккупантов – ГУР о высадке десанта в Крыму
Украина
Анастасия Гевко, редактор ленты

Россия сегодняшней атакой работала над истощением украинского ПВО – Гуменюк

Ракети
Фото: Getty Images

Сегодня, 16 декабря, во время массированной атаки по Украине Российская Федерация пыталась истощить украинскую ПВО. С этой целью враг применял авиацию по разным направлениям.

Об этом начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила в эфире телемарафона.

– Сегодняшний ракетный обстрел рассредоточенными силами противника пытался истощить противовоздушную оборону, потому что была применена и стратегическая авиация по разным направлениям, и был выведен в море на дежурство ракетоноситель, которого утром не было. То, о чем мы и сообщали, что они могут применить такой максимальный ресурс, который возможен на данный момент, – пояснила Гуменюк.

Ранее сообщалось, что в ходе сегодняшнего массированного ракетного удара войска РФ выпустили по Украине 76 ракет. 60 из них были уничтожены украинскими защитниками.

Сейчас смотрят

В результате оказались повреждены объекты энергосистемы на Востоке, Юге и в столице.

Читайте также
В результате атаки РФ повреждено 9 объектов генерации и ограничено производство атомных станций
Россия сегодняшней атакой работала над истощением украинского ПВО – Гуменюк

Ракетные удары России
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Груды камней на месте, где было почти 60 человек: первые фото и видео с места удара по селу Гроза
Кто-то из местных мог быть наводчиком удара: Клименко рассказал подробности прилета по селу Гроза
Россия сегодняшней атакой работала над истощением украинского ПВО – Гуменюк
Абсолютно сознательный теракт: Зеленский обещает ответ на удар по магазину на Харьковщине
Володимир Зеленський
РФ подтвердила использование иранских 122-мм ракет против Украины
іранські ракети
Мы должны предотвратить это. Глава МИД Германии призвала усилить украинскую ПВО накануне зимних атак РФ
Patriot

Загрузка

Игры
Видео
Споры в Конгрессе США: что будет с поддержкой Украины

Большинство членов Конгресса США выступает за продолжение поддержки Украины, поэтому следующий пакет помощи будет принят, несмотря на смену спикера в Палате представителей. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби и призвал конгрессменов не откладывать решение.

Оксана Лотоцкая
Вживую из Вашингтона | Новый закон ВР, который следует знать | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Россия сегодняшней атакой работала над истощением украинского ПВО – Гуменюк
Плащ-невидимка для ВСУ | Мошенники продавали волонтерам воображаемые авто | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Россия сегодняшней атакой работала над истощением украинского ПВО – Гуменюк
ДТП в Венеции: есть погибшие | ЕС готовит переговоры о вступлении… | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Россия сегодняшней атакой работала над истощением украинского ПВО – Гуменюк
СБУ объявила подозрение оккупанту | Репортаж на линии огня | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Россия сегодняшней атакой работала над истощением украинского ПВО – Гуменюк
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь