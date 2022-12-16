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Факти / Україна

Росія сьогоднішньою атакою працювала над виснаженням української ППО – Гуменюк

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Ракети
Фото: Getty Images

Сьогодні, 16 грудня, під час масованої атаки по Україні Російська Федерація намагалась виснажити українську ППО. З цією метою ворог застосовував авіацію з різних напрямків.

Про це начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила в ефірі телемарафону. 

– Сьогоднішній ракетний обстріл роззосередженими силами противника намагався виснажити протиповітряну оборону, бо була застосована і стратегічна авіація з різних напрямків, і був виведений в море на чергування ракетоносій, якого зранку не було. Те, про що ми і повідомляли, що вони можуть застосувати отакий максимальний ресурс свій, який можливий на даний момент, – пояснила Гуменюк.

Раніше повідомлялось, що в ході сьогоднішнього масованого ракетного удару війська РФ випустили по Україні 76 ракет. 60 з них знищили українські захисники.

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