Грудень, 17 в 0:39

Армія України готується до нового можливого вторгнення російських військ із північного напрямку на початку 2023 року.

Про це повідомив в інтерв’ю британському каналу Sky News командувач Оперативного командування Південь, генерал-майор Андрій Ковальчук.

Відповідаючи на запитання, чи можуть війська РФ знову спробувати вторгнутися в Україну з півночі, сходу та півдня, можливо, навіть 24 лютого, у річницю початку повномасштабної війни, генерал повідомив, що українські військові прораховують такі сценарії.

Зараз дивляться

– Так, ми передбачаємо такі варіанти, такі сценарії. Ми до цього готуємося. Ми живемо з думкою, що вони знову нападуть. Це наше завдання, – зазначив Ковальчук.

Він уточнив, що українське військове командування розглядає сценарій, за якого агресор може планувати новий напад з території Білорусі в напрямку Києва наприкінці лютого 2023 року.

– Ми розглядаємо можливий наступ з боку Білорусі наприкінці лютого, можливо, пізніше. Ми готуємося до цього. Ми дивимося, де вони накопичують сили і засоби, – розповів Ковальчук.

Як відомо, спроба військ РФ захопити Київ у лютому-березні цього року завершилася ганебною невдачею для окупантів.

Ковальчук наголосив, що цього разу Сили оборони України будуть значно краще підготовлені до відбиття нападу.

– Ми замінували окремі ділянки, на окремих ділянках підготували надійну оборону… Більше не буде такого, що вони просто зайдуть, як це було 24 лютого, – повідомив генерал.

Він також згадав про можливість оголошення Кремлем загальної мобілізації в РФ. За словами Ковальчука, такого варіант відкидати не варто.

Як зазначає Sky News, загальна мобілізації в Росії може потенційно означати відправку на фронт мільйонів окупантів.

– Гадаю, що Путін думає про це. І ми не можемо виключати такий варіант. Треба бути до цього готовими, – повідомив Ковальчук.

Він висловив упевненість, що Збройні сили України зможуть дати відсіч ворогу, однак їм знадобиться ще більш потужна підтримка з боку західних союзників, щоб “зупинити не 300-тисячну, а мільйонну армію” РФ.

– Нам потрібно більше колективної зброї – не штурмова гвинтівка, а кулемет, не снаряд, а касетний боєприпас… Ми впевнені, що наші партнери нам у цьому допоможуть – ті, які хочуть, щоб ми перемогли. Тому що сьогодні виграє не лише Україна, а весь цивілізований світ, – розповів генерал.

Ковальчук висловив переконання, що Україна виграє війну та відвоює всю свою територію, включно з Кримом, “це лише питання часу”.

– Я вірю, що наступного року ми все доведемо до логічного завершення, – підсумував він.

У нещодавньому інтерв’ю виданню The Economist головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний також не виключив, що війська РФ спробують знову напасти на Київ. За його словами, країна-агресор готує зараз близько 200 тис. нових солдат.