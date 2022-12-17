Декабрь, 17 в 13:47

Перед очередным массированным ракетным ударом по территории Украины российские войска производят несколько типов разведки.

Об этом проинформировал в эфире общенационального телемарафона спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, оккупанты изучают даже социальные сети.

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– Безусловно, они изучают перед ударом все. От воздушной и космической разведки до наземной и агентурной. До изучения даже социальных сетей, всех пабликов. Они смотрят, каким образом проложить маршрут нового удара, маршрут ракет, – отметил Игнат.

Он уточнил, что место запуска российских ракет не имеет особого значения. Важно то, как они полетят, по какому маршруту: например, через территорию Беларуси или, возможно, Молдовы, как иногда делает РФ.

Игнат объяснил, что плохая погода не помешает ракетным атакам. В то же время, при ясном небе российские войска могут отслеживать последствия ударов.

Спикер также проинформировал, что за день до ракетной атаки 16 декабря войска РФ применили против Украины иранские дроны-камикадзе Shahed (Шахед), которые были все уничтожены. Таким образом оккупанты хотели установить местоположение украинской ПВО (противовоздушной обороны) и скорректировать атаку ракетами.

– Это, в частности, делается для того, чтобы выяснить, где именно были сбиты те Шахеды, где именно достала их наша противовоздушная оборона. Потому что сбивают Шахеды ночью, и, прежде всего, это делают зенитные ракетные комплексы, расположенные на определенных позициях. Понятно, что они (оккупанты — Ред.) определяют их местоположение и делают потом коррективы для своих уже ракетных атак, — объяснил Игнат.

Он добавил, что во время ракетных ударов агрессор обычно использует все имеющееся у него вооружение. Например, 16 декабря было применено фактически все, в том числе ракеты разных типов наземного, воздушного и морского базирования, кроме дронов Шахед.

По данным Генерального штаба ВСУ, 16 декабря РФ запустила 98 ракет по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины. Кроме того, захватчики произвели более 65 обстрелов из РСЗО (реактивных систем залпового огня).

Украинские военные уничтожили за сутки более 60 вражеских ракет.