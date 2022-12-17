Грудень, 17 в 13:47

Перед черговим масованим ракетним ударом по території України російські війська проводять кілька типів розвідки.

Про це поінформував в ефірі загальнонаціонального телемарафону речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, окупанти вивчають навіть соціальні мережі.

Зараз дивляться

– Безумовно, вони вивчають перед ударом усе. Від повітряної та космічної розвідки до наземної та агентурної. До вивчення навіть соціальних мереж, усіх пабліків. Вони дивляться, яким чином прокласти маршрут нового удару, маршрут ракет, – зазначив Ігнат.

Він уточнив, що місце запуску російських ракет не має особливого значення. Важливо те, як вони полетять, яким маршрутом: наприклад, через територію Білорусі чи, можливо, Молдови, як інколи робить РФ.

Ігнат пояснив, що погана погода не є завадою для ракетних атак. Водночас при ясному небі російські війська можуть відстежувати наслідки ударів.

Речник також поінформував, що за день до ракетної атаки 16 грудня війська РФ застосували проти України іранські дрони-камікадзе Shahed (Шахед), які були всі знищені. Таким чином окупанти хотіли встановити місця розташування української ППО (протиповітряної оборони) та скорегувати атаку ракетами.

– Це, зокрема, робиться для того, щоб з’ясувати, де саме були збиті ті Шахеди, де саме дістала їх наша протиповітряна оборона. Тому що збивають Шахеди вночі, й передусім це роблять зенітні ракетні комплекси, розташовані на певних позиціях. Зрозуміло, що вони (окупанти, – Ред.) визначають їх місце розташування та роблять потім корективи для своїх вже ракетних атак, – пояснив Ігнат.

Він додав, що під час ракетних ударів агресор зазвичай використовує все наявне в нього озброєння. Наприклад, 16 грудня було застосовано фактично все, зокрема ракети різних типів наземного, повітряного та морського базування, окрім дронів Шахед.

За даними Генерального штабу ЗСУ, 16 грудня РФ запустила 98 ракет по цивільній та енергетичній інфраструктурі України. Крім того, загарбники здійснили понад 65 обстрілів з РСЗВ (реактивних систем залпового вогню).

Українські військові знищили за добу понад 60 ворожих ракет.