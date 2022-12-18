Грудень, 18 в 17:59

У тимчасово окупованому Маріуполі загарбники влаштували глобальні пошуки.

Як повідомив радник міського глави Петро Андрющенко, декілька бригад військових в повній викладці проводять активні заходи в Лівобережному районі, в районі пл. Свободи та Кальміуському районі.

– На щастя, шукають не партизан. Чергові дезертири зі зброєю. Зникли по ходу транспортування через Маріуполь (яка несподіванка) з Росії, – написав він.

За даними джерел Андрющенка, дезертири – із числа в’язнів, тому становлять особливу небезпеку.

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– Маріупольці. Бережіть себе і пам’ятайте – будь-який живий росіянин зі зброєю становить небезпеку. Але, якщо побачите дезертирів – повідомляйте окупантам. Будемо мінусувати загарбників навіть в такий спосіб, – додав він.

Нагадаємо, колишній командир вагнерівців зізнався, що у ПВК є спеціальні загони для страти дезертирів.

Джерело: Петро Андрющенко