Дезертири втекли зі зброєю: у Маріуполі окупанти влаштували глобальні пошуки
У тимчасово окупованому Маріуполі загарбники влаштували глобальні пошуки.
Як повідомив радник міського глави Петро Андрющенко, декілька бригад військових в повній викладці проводять активні заходи в Лівобережному районі, в районі пл. Свободи та Кальміуському районі.
– На щастя, шукають не партизан. Чергові дезертири зі зброєю. Зникли по ходу транспортування через Маріуполь (яка несподіванка) з Росії, – написав він.
За даними джерел Андрющенка, дезертири – із числа в’язнів, тому становлять особливу небезпеку.
– Маріупольці. Бережіть себе і пам’ятайте – будь-який живий росіянин зі зброєю становить небезпеку. Але, якщо побачите дезертирів – повідомляйте окупантам. Будемо мінусувати загарбників навіть в такий спосіб, – додав він.
Нагадаємо, колишній командир вагнерівців зізнався, що у ПВК є спеціальні загони для страти дезертирів.
Джерело: Петро Андрющенко