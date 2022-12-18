Декабрь, 18 в 1:42

Российский оккупант рассказывает своей жене и знакомому о потерях и советует приятелю “косить” от армии, чтобы не попасть на войну против Украины.

Об этом говорится в радиоперехвате Главного управления разведки МО Украины, который был обнародован 17 декабря.

— У меня во взводе четыре “трехсотых”. Если Дима Сухов перед тобой сидит, скажи ему, что сюда не надо лезть, сюда в Украину, — говорит он женщине.

Впоследствии трубку берет приятель оккупанта, которому тот рассказывает о ситуации на фронте.

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— Коси, как можешь больше, чтобы сюда не попасть. Здесь оно никому это не нужно. Здесь я стою в двух километрах от украинских позиций, и в любой момент миномет может прилететь. Кому оно нужно? Не лезь сюда, — говорит российский военный.

При этом российский оккупант говорит, что он не против убивать украинцев.

Ранее из аудиоперехвата ГУР стало известно, что в России на январь 2023 года готовится новая волна мобилизации, во время которой будут выдавать повестки сотрудникам силовых и спасательных ведомств. Кроме того, россияне, которые отказались воевать, перебрасываются командованием РФ на передовую.