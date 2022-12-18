Грудень, 18 в 1:42

Російський окупант розповідає своїй жінці та знайомому про втрати та радить приятелю “косити” від армії, щоб не потрапити на війну проти України.

Про це йдеться в радіоперехопленні Головного управління розвідки МО України, що було оприлюднено 17 грудня.

– У мене у взводі чотири “трьохсоті”. Якщо Діма Сухов перед тобою сидить, скажи йому, що сюди не треба лізти, сюди в Україну, – каже він жінці.

Згодом слухавку бере приятель окупанта, якому той розповідає про ситуацію на фронті.

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– Коси, як можеш більше, щоб сюди не потрапити. Тут воно нікому це не потрібне. Тут я стою за два кілометри від українських позицій, і в будь-який момент міномет може прилетіти. Кому воно потрібне? Не лізь сюди, – каже російський військовий.

При цьому російський окупант каже, що він не проти вбивати українців.

Раніше з аудіоперехоплення ГУР стало відомо, що в Росії на січень 2023 року готується нова хвиля мобілізації, під час якої видаватимуть повістки співробітникам силових і рятувальних відомств. Крім того, росіяни, які відмовилися воювати, перекидаються командуванням РФ на передову.