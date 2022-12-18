Латвія виділяє Україні €560 тис. на купівлю генераторів для державних ЗМІ – Delfi

Грудень, 18 в 19:26

Уряд Латвії ухвалив рішення про виділення Україні 560 тисяч євро з коштів бюджету на непередбачені витрати для українських ЗМІ.

Суму планують передати до Ради громадських електронних ЗМІ на придбання дизельних генераторів.

Повідомляється, що 29 листопада міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко звернувся до своїх колег із Євросоюзу з проханням надати можливу підтримку культурному сектору та ЗМІ нашої країни.

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Також 29 червня міністри культури Чехії, Естонії, Угорщини, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Румунії, Словаччини підписали декларацію у Львові, яка оцінює можливості створення спеціального фонду підтримки культурної спадщини та діяльності українських державних ЗМІ.

Нагадаємо, що раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, скільки Україні потрібно ще великих генераторів, щоб пройти зиму.