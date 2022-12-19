После освобождения Херсона война перешла в новую фазу – Скибицкий

Декабрь, 18 в 22:38

После деоккупации Херсона на юге война вступила в новую фазу – теперь российские военные дислоцируются в Запорожской, Луганской и Донецкой областях.

Об этом в интервью cообщил заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

– После освобождения Херсона война вступила в новую фазу. Российские солдаты, выведенные из Херсонской области, теперь дислоцируются в Запорожской, Луганской и Донецкой областях. Они считают эти регионы территорией России и хотят продолжать их полную оккупацию, – говорит Скибицкий.

Он добавил, что армия РФ и наемники ПВК Вангер сосредоточили свои удары, прежде всего, вокруг Бахмута, несмотря на огромные потери. По его мнению, они делают это по трем причинам.

Сейчас смотрят

– Во-первых, они хотят контролировать всю Донецкую область, во-вторых, – атаковать города Краматорск и Славянск с юга. И в-третьих, владелец ППК Вагнер Евгений Пригожин заботится о своем престиже. Он обвиняет российскую армию в том, что она не продвигается вперед, но и ему особо нечего продемонстрировать, – отметил Скибицкий.

Заместитель начальника ГУР заявляет, что война в Украине сильно истощила армию РФ. Помимо больших потерь среди личного состава из-за санкций в России отсутствуют и больше не производятся многие комплектующие для некоторых видов вооружения. Кроме современных боевых танков, это коснется в первую очередь авиации, баллистических и крылатых ракет. Даже соглашения с Ираном не смогли этого компенсировать.