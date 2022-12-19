Після звільнення Херсону війна перейшла у нову фазу – Скібіцький

Грудень, 18 в 22:38

Після деокупації Херсона на півдні війна вступила в нову фазу – тепер російські військові дислокуються у Запорізькій, Луганській та Донецькій областях.

Про це в інтерв’ю заявив заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький.

– Після звільнення Херсона війна вступила в нову фазу. Російські солдати, виведені із Херсонської області, тепер дислокуються у Запорізькій, Луганській та Донецькій областях. Вони вважають ці регіони територією Росії і хочуть продовжувати їх повну окупацію, – говорить Скібіцький.

Він додав, що армія РФ та найманці ПВК Вангер зосередили свої удари передусім навколо Бахмуту, незважаючи на величезні втрати. На його думку, вони роблять це з трьох причин.

Зараз дивляться

– По-перше, вони хочуть контролювати всю Донецьку область, по-друге, – атакувати міста Краматорськ та Слов’янськ із півдня. І по-третє, власник ПВК Вагнер Євген Пригожин дбає про свій престиж. Він звинувачує російську армію в тому, що вона не просувається вперед, але і йому особливо нема чого продемонструвати, – зазначив Скібіцький.

Заступник начальника ГУР заявляє, що війна в Україні сильно виснажила армію РФ. Крім великих втрат серед особового складу, через санкції в Росії відсутні і більше не виробляються багато комплектуючих для деяких видів озброєння. Окрім сучасних бойових танків, це торкнеться в першу чергу авіації, балістичних і крилатих ракет. Навіть угоди з Іраном не змогли цього компенсувати.