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Факты / Україна

Помог поставлять воду на военные базы РФ в Крыму: СБУ разоблачила коллаборациониста

Евгения Грейс, редактор ленты
СБУ Служба безпеки України
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила предателя, который помог поставлять пресную воду на российские военные базы во временно оккупированном Крыму.

Коллаборантом оказался один из бывших чиновников Бассейнового управления водных ресурсов нижнего Днепра, который еще в начале полномасштабного вторжения перешел на сторону захватчиков.

Он добровольно согласился на сотрудничество с оккупантами после захвата региона и возглавил созданное россиянами так называемое государственное унитарное предприятие водных ресурсов Херсонской области.

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Мужчина выполнял указания Кремля по обеспечению водой оккупационной армии РФ в Крыму. Для этого он подписал “поручение” о присоединении Подконтрольной структуры к оккупационному органу подразделений Северо-Крымского канала.

— Через эту гидротехническую артерию он пытается обеспечить подачу днепровской воды к местам временной дислокации оккупационных группировок в захваченной части Юга Украины, — сообщает СБУ.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении в коллаборационизме (ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас пособник захватчиков находится на временно оккупированной территории Херсонской области.

— Сотрудники Службы безопасности знают о месте его пребывания и проводят комплексные мероприятия для привлечения к ответственности за преступления против Украины, — отмечают в спецслужбе.

Расследование проводили сотрудники управления СБУ Херсонщины при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

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Источник: СБУ
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