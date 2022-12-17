Декабрь, 17 в 14:19

В Николаевской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили коллаборанта, который активно помогал российским войскам во время оккупации части региона.

Как проинформировали в пресс-службе СБУ, предателем оказался житель одного из поселков Шевченковской объединенной территориальной общины.

После начала полномасштабной войны он добровольно занял пост старосты в двух населенных пунктах области. Коллаборант стал посредником между оккупационными войсками РФ и местными жителями.

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– Местный житель еще в начале полномасштабного вторжения поддержал оккупантов и даже наладил контакт с одним из предводителей группировок рашистов, — отметили в СБУ.

Поставлял запчасти для техники и еду: в Николаевской области СБУ задержала коллаборанта / 2 фотографии

По данным следствия, коллаборант лично передавал оккупантам транспортные запчасти для ремонта военной техники и обустройства казарм.

Кроме того, он занимался поставкой продуктов питания и питьевой воды в пункты временной дислокации путинских солдат.

Предатель передавал на нужды войск РФ похищенное у украинцев имущество.

После деоккупации территорий Николаевской области злоумышленник хотел “залечь на дно”, чтобы избежать правосудия. Однако СБУ его разоблачила и задержала.

Коллаборанту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Недавно в Донецкой области СБУ задержала коллаборанта, который обесточил часть региона, чтобы направить электричество на военные базы и склады РФ.