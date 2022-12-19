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Факти / Україна

Допоміг постачати воду до військових баз РФ у Криму: СБУ викрила колаборанта

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
СБУ Служба безпеки України
Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила зрадника, який допоміг постачати прісну воду до російських військових баз у тимчасово окупованому Криму.

Колаборантом виявився один із колишніх чиновників Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра, який ще на початку повномасштабного вторгнення перейшов на бік загарбників.

Він добровільно погодився на співпрацю з окупантами після захоплення регіону й очолив створене росіянами так зване державне унітарне підприємство водних ресурсів Херсонської області.

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Чоловік виконував вказівки Кремля із забезпечення водою окупаційної армії РФ у Криму. Для цього він підписав “доручення” щодо приєднання Підконтрольної структури до окупаційного органу підрозділів Північнокримського каналу.

– Через цю гідротехнічну артерію він намагається забезпечити подачу дніпровської води до місць тимчасової дислокації окупаційних угруповань у захопленій частині Півдня України, – повідомляє СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру у колабораціонізмі (ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).

Чиновник підозра вода Крим

Наразі поплічник загарбників перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області.

– Співробітники Служби безпеки знають про місця його перебування і проводять комплексні заходи для притягнення до відповідальності за злочини проти України, – зазначають у спецслужбі.

Розслідування проводили працівники управління СБУ Херсонщини за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Джерело: СБУ
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