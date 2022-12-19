Оккупант жалуется на снабжение и хвастается ворованным украинским спальником — перехват ГУР
Российские военные продолжают страдать от своего же руководства, не получая ни поддержки, ни нормального обеспечения.
Об этом свидетельствует очередной перехват ГУР.
Войну же захватчики называют полным ужасом.
— Жесткая фигня. Впереди — жестче и жестче. Приеду, буду рассказывать — будешь шокирован. Твоя лысина поднимется выше, чем у яйцеголовых. Я командование последний раз видел полтора месяца назад, — говорит российский военный товарищу.
Оккупант хвастается, что украл у украинских разведчиков спальный мешок и теперь ему есть, в чем спать.
— Теплый, новый!, — радуется он.
Россияне обсуждают, что руководство РФ их нормально не обеспечивает.
— Огонь! Там они качество делают! Это тебе не магнитовские за 600 рублей, — комментирует украинское оснащение собеседник.
Вор-захватчик не может прийти в себя от происходящего на фронте: “Это не война, это п**дец. Полная ерунда”.
А потом подтверждает слова друга, что в российской армии происходит полный хаос и беспредел.
— Я тебе говорю, всем на всех плевать. Живите в каналах, ройте ямы, живите там. Идите к черту. Это ответ руководства. Вас таких 300 тысяч, поэтому плевать вообще, — жалуется оккупант.
Напоследок он уговаривает товарища не идти на войну ни в коем случае.