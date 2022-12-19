Декабрь, 19 в 19:10

Российские военные продолжают страдать от своего же руководства, не получая ни поддержки, ни нормального обеспечения.

Об этом свидетельствует очередной перехват ГУР.

Войну же захватчики называют полным ужасом.

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— Жесткая фигня. Впереди — жестче и жестче. Приеду, буду рассказывать — будешь шокирован. Твоя лысина поднимется выше, чем у яйцеголовых. Я командование последний раз видел полтора месяца назад, — говорит российский военный товарищу.

Оккупант хвастается, что украл у украинских разведчиков спальный мешок и теперь ему есть, в чем спать.

— Теплый, новый!, — радуется он.

Россияне обсуждают, что руководство РФ их нормально не обеспечивает.

— Огонь! Там они качество делают! Это тебе не магнитовские за 600 рублей, — комментирует украинское оснащение собеседник.

Вор-захватчик не может прийти в себя от происходящего на фронте: “Это не война, это п**дец. Полная ерунда”.

А потом подтверждает слова друга, что в российской армии происходит полный хаос и беспредел.

— Я тебе говорю, всем на всех плевать. Живите в каналах, ройте ямы, живите там. Идите к черту. Это ответ руководства. Вас таких 300 тысяч, поэтому плевать вообще, — жалуется оккупант.

Напоследок он уговаривает товарища не идти на войну ни в коем случае.