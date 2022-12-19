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Факти / Україна

Окупант жаліється на постачання і хизується краденим українським спальником – перехоплення ГУР

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
Російські військові РФ
Фото: Depositphotos

Російські військові продовжують потерпати від свого ж керівництва, не отримуючи ані підтримки, ані нормального забезпечення.

Про це свідчить чергове перехоплення ГУР.

Війну ж загарбники називають повним жахом.

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– Жорстка фігня. Попереду – жорсткіше й жорсткіше. Приїду, розповідатиму – будеш шокований. Твоя лисина підійметься вище, ніж в яйцеголових. Я командування востаннє бачив півтора місяця тому, – каже російський військовий товаришу.

Окупант хизується, що вкрав в українських розвідників спальний мішок й тепер йому є, в чому спати.

– Теплий, новий!, – радіє він.

Росіяни обговорюють, що керівництво РФ їх нормально не забезпечує.

– Вогонь! Там вони якість роблять! Це тобі не магнітовські за 600 рублів, – коментує українське устаткування співрозмовник.

Крадій-загарбник не може прийти до тями від того, що відбувається на фронті: “Це не війна, це п**дець. Повна дурня”.

А потім підтверджує слова друга, що в російській армії відбувається повний хаос і свавілля.

– Я тобі кажу, всім на всіх плювати. Живіть у каналах, рийте ями, живіть там. Ідіть до біса. Це відповідь керівництва. Вас таких 300 тисяч, тому плювати взагалі, – жаліється окупант.

Наостанок він вмовляє товариша не йти на війну у жодному разі.

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Джерело: ГУР
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