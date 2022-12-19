Декабрь, 19 в 10:23

Российские оккупационные войска увеличили количество блокпостов Луганской области из-за огромного количества дезертиров, которые убегают с поля боя.

Как рассказал глава Луганской военной областной администрации Сергей Гайдай, надеяться на потерю боевой силы оккупантов из-за конфликтов между собой не надо.

— Надеяться на то, что они там между собой как-то посыплются, перессорятся не стоит. Единственное, что их может отбросить, — наши вооруженные силы Украины. Что происходит внутри — возможно, кто-то чем-то недоволен. Даже я могу сказать, что многие. И внутри, между подразделениями — кадыровцев, “ЛНР”/”ДНР” или свежемобилизованными действительно нет общего понимания и слаженной работы, — сказал он в эфире национального телемарафона.

Несмотря на отсутствие нормальной коммуникации и слаженности, оккупационные войска все равно представляют большую угрозу.

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— Все-таки они боятся. Они понимают, что сзади стоят заградотряды. Бежать назад не могут. Сейчас по всей Луганской области россияне поставили огромное количество блокпостов и большинство из них направлено не на безопасность. А на то, чтобы ловить дезертиров, которые убегают с передовой, — сказал Гайдай.

Относительно жителей временно оккупированной территории, глава Луганской ОГА говорит, что они не хотят воевать и всеми силами пытаются избежать втягивания в боевые действия.

— Люди не хотят воевать, это понятно. Пытаются любыми способами убегать от той мобилизации, кто как может. Дело в том, что не все люди могут дать взятку и выехать в сторону России, потому что на сегодня уже надо отдать тысячи долларов, чтобы их выпустили за пределы Луганской области, — добавил Гайдай.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай