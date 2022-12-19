Грудень, 19 в 10:23

Російські окупаційні війська збільшили кількість блокпостів Луганській області через величезну кількість дезертирів, які тікають з поля бою.

Як розповів очільник Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай, сподіватися на втрату бойової сили окупантів через конфлікти між собою не треба.

– Сподіватись на те, що вони там між собою якось посиплються, пересваряться не варто. Єдине, що їх може відкинути, — наші збройні сили України. Що відбувається всередині — можливо, хтось чимось не задоволений. Навіть я можу сказати, що багато кого. І всередині, між підрозділами – кадирівцями, “ЛНР”/”ДНР” чи свіжомобілізованими дійсно нема загального порозуміння і злагодженої роботи, – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Попри відсутність нормальної комунікації та злагодженості, окупаційні війська все одно становлять велику загрозу.

Зараз дивляться

– Все-таки вони бояться. Вони розуміють, що позаду стоять загородзагони. Тікати назад не можуть. Зараз по всій Луганській області росіяни поставили величезну кількість блокпостів і більшість з них спрямована не на безпеку. А на те, щоб ловити дезертирів, які втікають з передової, – сказав Гайдай.

Щодо жителів тимчасово окупованої території, очільник Луганської ОВА каже, що вони не хочуть воювати й всіма силами намагаються уникнути втягнення у бойові дії.

– Люди не хочуть воювати, це зрозуміло. Намагаються будь-якими способами втікати від тої мобілізації, хто як може. Річ у тім, що не всі люди можуть дати хабаря і виїхати в бік Росії, бо на сьогодні вже треба віддати тисячі доларів, щоб їх випустили за межі Луганської області, – додав Гайдай.

Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай