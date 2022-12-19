Декабрь, 19 в 18:44

В понедельник, 19 декабря, украинские военные сбили два российских вертолета, а также поразили склад боеприпасов и пункты управления войск РФ.

Об этом говорится в вечерней сводке с фронта, обнародованной Генеральным штабом ВСУ.

– Силы противовоздушной обороны сегодня сбили два вражеских вертолета. Информация по их типу пока уточняется. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили склад боеприпасов, два пункта управления и два района сосредоточения живой силы противника, — отмечается в сообщении.

Кроме того, авиация Вооруженных сил Украины сегодня нанесла 12 ударов по районам сосредоточения оккупантов и их военной техники, а также 5 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов врага.

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В течение суток путинские солдаты нанесли один ракетный удар и совершили до 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Оккупанты также применили 28 иранских ударных дронов Шахед-136, из них 23 сбили украинские военные. В результате ударов РФ пострадала гражданская инфраструктура Украины и мирные граждане.

Войска РФ открывали огонь из танков, минометов и артиллерии по позициям ВСУ и населенным пунктам на Слобожанском, Купянском, Лиманском, Запорожском и Херсонском направлениях. В Херсоне снова пострадала гражданская инфраструктура и мирные люди.

А на Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты продолжают штурмовые действия. Враг открывал огонь из танков, ствольной и реактивной артиллерии по позициям ВСУ в районах 25 населенных пунктов: среди них Верхнекаменское, Соледар, Бахмут, Часов Яр, Андреевка, Курдюмовка, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка и другие.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений за сутки не произошло, признаков формирования наступательных группировок РФ не замечено.

– За предыдущие дни в районах Бердянска, Токмака и Пологов Запорожской области уничтожен склад боеприпасов, около 15 единиц военной техники разного типа и ранены более 150 военнослужащих российских оккупационных войск, — говорится в сводке.

По данным Генерального штаба, из-за больших потерь оккупанты перепрофилируют больницы на временно захваченных территориях Луганской области в военные госпитали. При этом местному населению отказывают в обслуживании.

С начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали около 98,8 тыс. личного состава врага. Только за сутки ВСУ уничтожили 520 оккупантов и 13 единиц тяжелой техники.