Грудень, 19 в 18:44

У понеділок, 19 грудня, українські військові збили два російські гелікоптери, а також вразили склад боєприпасів та пункти управління військ РФ.

Про це йдеться у вечірньому зведенні з фронту, яке оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.

– Сили протиповітряної оборони сьогодні збили два ворожих гелікоптери. Інформація щодо їх типу наразі уточнюється. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України за поточну добу вразили склад боєприпасів, два пункти управління та два райони зосередження живої сили противника, – зазначається в повідомленні.

Крім того, авіація Збройних сил України сьогодні завдала 12 ударів по районах зосередження окупантів та їхньої військової техніки, а також 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога.

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Протягом доби путінські солдати завдали одного ракетного удару та здійснили до 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Окупанти також застосували 28 іранських ударних дронів Шахед-136, із них 23 збили українські військові. Унаслідок ударів РФ постраждала цивільна інфраструктура України та мирні громадяни.

Війська РФ відкривали вогонь із танків, мінометів та артилерії по позиціях ЗСУ та населених пунктах на Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському напрямках. У Херсоні знову постраждала цивільна інфраструктура та мирні люди.

А на Бахмутському та Авдіївському напрямках окупанти продовжують штурмові дії. Ворог відкривав вогонь із танків, ствольної та реактивної артилерії по позиціях ЗСУ в районах 25 населених пунктів: серед них Верхньокам’янське, Соледар, Бахмут, Часів Яр, Андріївка, Курдюмівка, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка та інші.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін за добу не відбулося, ознак формування наступальних угруповань РФ не помічено.

– За попередні дні в районах Бердянська, Токмака та Пологів Запорізької області знищено склад боєприпасів, близько 15 одиниць військової техніки різного типу та поранено понад 150 військовослужбовців російських окупаційних військ, – йдеться в зведенні.

За даними Генерального штабу, через великі втрати окупанти перепрофільовують лікарні на тимчасово захоплених територіях Луганської області у військові шпиталі. Місцевому населенню відмовляють в обслуговуванні.

Від початку повномасштабної війни українські військові ліквідували близько 98,8 тис. особового складу ворога. Лише за добу ЗСУ знищили 520 окупантів та 13 одиниць важкої техніки.