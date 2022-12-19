В Мелитополе россияне следуют херсонскому сценарию — Гуменюк

Декабрь, 19 в 19:55

Российские оккупационные войска повторяют такой же сценарий, как перед отступлением из Херсона.

Об этом рассказала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире одного из украинских телеканалов.

— В принципе, все по тому же сценарию, как было и на правом берегу. Наверное, он им очень понравился, – сказала Гуменюк.

Она напомнила, что оккупанты сначала скапливались вокруг Херсона, строя укрепления, а затем сообщали, что покидают некоторые населенные пункты, и готовились к уличным боям.

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После чего заявляли, что еще “не все утрачено” и выносили из банков и других учреждений все, что считали ценным.

— В принципе, все повторяется, они любят наступать на те же грабли, так что пусть работают по тому же сценарию, мы по крайней мере знаем, чем это все завершится, — добавила она.

Гуменюк отметила, что российские военные сейчас пытаются обустроить линию обороны вглубь территории на левом берегу Днепра и хоть как-то отчитаться перед своим руководством.

Фото: Наталья Гуменюк