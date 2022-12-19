У Мелітополі росіяни слідують херсонському сценарію – Гуменюк
Російські окупаційні війська повторюють такий же сценарій, як перед відступом з Херсона.
Про це розповіла керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі одного з українських телеканалів.
— В принципі, все за тим самим сценарієм, як було і на правому березі. Напевно, він їм дуже сподобався, – сказала Гуменюк.
Вона нагадала, що окупанти спершу скупчувались навколо Херсону, будуючи укріплення, а потім повідомляли, що залишають деякі населені пункти, й готувались до вуличних боїв.
Після чого заявляли, що ще “не все втрачено” й виносили з банків та інших установ усе, що вважали цінним.
— В принципі, все повторюється, вони полюбляють наступати на ті самі граблі, тож хай працюють за тим самим сценарієм, ми принаймні знаємо, чим це все завершиться, – додала вона.
Гуменюк зауважила, що російські військові наразі намагаються облаштувати лінію оборони вглиб території на лівому березі Дніпра і хоч якось відзвітувати перед своїм керівництвом.
Фото: Наталія Гуменюк