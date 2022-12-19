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Факти / Україна

У Мелітополі росіяни слідують херсонському сценарію – Гуменюк

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Наталія Гуменюк

Російські окупаційні війська повторюють такий же сценарій, як перед відступом з Херсона.

Про це розповіла керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі одного з українських телеканалів.

— В принципі, все за тим самим сценарієм, як було і на правому березі. Напевно, він їм дуже сподобався, – сказала Гуменюк.

Вона нагадала, що окупанти спершу скупчувались навколо Херсону, будуючи укріплення, а потім повідомляли, що залишають деякі населені пункти, й готувались до вуличних боїв.

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Після чого заявляли, що ще “не все втрачено” й виносили з банків та інших установ усе, що вважали цінним.

— В принципі, все повторюється, вони полюбляють наступати на ті самі граблі, тож хай працюють за тим самим сценарієм, ми принаймні знаємо, чим це все завершиться, – додала вона.

Гуменюк зауважила, що російські військові наразі намагаються облаштувати лінію оборони вглиб території на лівому березі Дніпра і хоч якось відзвітувати перед своїм керівництвом.

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Фото: Наталія Гуменюк

Джерело: 24 канал
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