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Факты / Україна

В ВСУ объяснили, усилит ли Россия ракетный террор к Новому году

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Політ ракети
Фото: Unsplash

Российский ракетный террор не обязательно может усилиться ближе к Новому году, так что не стоит привязывать действия врага к датам.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, у оккупантов расписаны “приоритетные цели” в нашей стране.

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– Наше Главное управление разведки посоветовало не привязываться к датам, что они могут там нас “поздравлять”. Ну, можно, да, привязываться – не привязываться – у них есть четкий план, у них расписаны приоритетные цели в Украине. Первый приоритет, второй, третий, – отметил Игнат.

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Кроме того, враг выбирает такую цель, чтобы сделать Украине как можно больнее.

— И, в зависимости от того, где нам будет болезненнее, они туда и бьют — как можно более подло, как можно более нагло и болезненно. А если есть возможность привязаться немного к дате, чтобы угодить диктатору (Путину, – Ред.), и для русского народа тоже нужно работать, на публику внутреннюю – это может быть вполне, – подытожил Игнат.

Источник: УНИАН
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