Декабрь, 17 в 19:06

В ходе очередной массированной ракетной атаки РФ на Украину 16 декабря агрессор применил меньшее количество крылатых ракет воздушного базирования, чем раньше. Это может свидетельствовать об истощении их запасов.

Об этом сообщил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью Радио НВ.

– Кое-что новое было в этих ударах. Первое – это то, что использовали меньшее в два раза количество крылатых ракет воздушного базирования: 38 против обычных 70 залпов. Большой акцент был на Калибрах, которые с морских носителей запускаются, 22 штуки, — отметил Арестович.

По его словам, российские войска применили и ракеты средней дальности, которыми пытались наносить удары по командным пунктам ПВО и войскам радиотехнической разведки.

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– Это свидетельствует о том, что ракеты воздушного базирования все же постепенно заканчиваются. С другой стороны, это свидетельствует о том, что Калибры они производят… Они их накапливаются, а потом стреляют, — объяснил Арестович.

Он напомнил о заявлении украинской разведки, что РФ способна производить около 40 новых высокоточных ракет в месяц.

Арестович обратил внимание на то, что во время ракетных атак агрессор не считается ни с финансовыми, ни с человеческими, ни с техническими потерями. Ведь ни одна страна мира никогда бы не использовала стратегический запас ракет на одни и те же пуски по тем же целям, которые практически не дают желаемого результата.

– Почему они бьют? Потому что верят в две вещи. Вся история России доказывает для них, что если сосредоточиться на какой-то цели и бить туда 300 лет подряд в одну точку, то обычно срабатывает. Второе – когда это срабатывает, вознаграждение превышает все потери, — сообщил Арестович.

В то же время он выразил убеждение, что страна-агрессора не сможет уничтожить энергосистему Украины.

– Украинская электросеть создавалась для того, чтобы выдержать удары мегатонными бомбами во время полноценной войны с НАТО, еще в советское время. И уничтожить ее Калибрами и ракетами Х-101 практически невозможно, – подытожил Арестович.

Как известно, 16 декабря войска РФ выпустили 98 ракет по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины. Украинские военные сбили 61 ракету. Кроме того, оккупанты совершили более 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Источник: Радио НВ