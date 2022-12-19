У ЗСУ пояснили, чи посилить Росія ракетний терор до Нового року
Російський ракетний терор не обов’язково може посилитися ближче до Нового року, тож не варто пов’язувати дії ворога до дат.
Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
За його словами, в окупантів розписані “пріоритетні цілі” в нашій країні.
– Наше Головне управління розвідки порадило не прив’язуватися до дат, що вони можуть там нас “вітати”. Ну, можна, так, прив’язуватися – не прив’язуватися – у них є чіткий план, у них розписані пріоритетні цілі в Україні. Перший пріоритет, другий, третій, – зазначив Ігнат.
Крім того, ворог обирає таку ціль, щоб завдати українській державі якомога сильнішого болю.
– І, залежно від того, де нам буде болючіше, вони туди і б’ють – якомога підліше, якомога нахабніше і болючіше. А якщо є можливість прив’язатися трохи до дати, щоб догодити диктатору (Путіну, – Ред.), і для російського народу теж потрібно працювати, на публіку внутрішню – це може бути цілком, – підсумував Ігнат.