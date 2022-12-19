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Факты / Світ

Украина не будет сдаваться: Подоляк рассказал, как ускорить финал войны

Бедрак Виктория, редактор ленты
Михайло Подоляк
Фото: Офис президента

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что для ускорения финала войны необходимо увеличить поставки оружия Украине.

Он подчеркнул, что Украина не собирается сдаваться, а также не будет выполнять ультиматумы России.

– Нужно решить, что выгоднее: разрешать уничтожать трансформаторы или предоставить ПРО, – обратился он к западным партнерам.

Ранее президент Владимир Зеленский обратился к лидерам стран Европы с просьбой увеличить поставки оружия и особенно ПВО для Украины. Это поможет защитить гражданских от российского террора.

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Источник: Михаил Подоляк

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