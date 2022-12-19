Грудень, 19 в 16:31

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що для пришвидшення фіналу війни необхідно збільшити постачання зброї Україні.

Він наголосив, що Україна не збирається здаватись, а також не виконуватиме ультиматумів Росії.

– Потрібно вирішити, що вигідніше: дозволяти нищити трансформатори чи надати ПРО, – звернувся він до західних партнерів.

За словами радника голови ОП, прискорити фінал війни можна лише збільшивши постачання артилерії та танків.

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Раніше президент Володимир Зеленський звернувся до лідерів країн Європи з проханням збільшити постачання зброї та особливо ППО для України. Це допоможе захистити цивільних від російського терору.

Джерело: Михайло Подоляк