Взрыв в Мелитополе: жители слышали звук в разных районах

Декабрь, 19 в 17:45

В понедельник, 19 ноября, во временно оккупированном Мелитополе прогремел взрыв. Звук взрыва слышали жители разных районов города.

Об этом сообщают местные СМИ и Telegram-каналы.

– В Мелитополе жители города сообщают об одиночном взрыве. Слышали его в разных районах города, – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в некоторых домах от взрывной волны вибрировали окна.

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Подробности еще уточняются, официального подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, неделю назад, 12 декабря, в Запорожской области под Мелитополем раздались звуки взрывов. Как сообщил мэр города, получил повреждения один из местных мостов.

Ранее украинским военным удалось атаковать несколько важных объектов оккупантов в захваченном Мелитополе. Среди них – база аналитиков ФСБ и радиолокационная станция.