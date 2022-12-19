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Факти / Надзвичайні події

Вибух у Мелітополі: жителі чули звук у різних районах

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
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Вибух у Мелітополі: жителі чули звук у різних районах

В понеділок, 19 листопада, у тимчасово окупованому Мелітополі прогремів вибух. Звук вибуху чули жителі у різних районах міста.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ та Telegram-канали.

– У Мелітополі жителі міста повідомляють про поодинокий вибух. Чули його у різних районах міста, – сказано в повідомленні.

Також зазначається, що в деяких будинках від вибухової хвилі вібрували вікна.

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Подробиці ще уточнюються, офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає. 

Нагадаємо, тиждень тому, 12 грудня, у Запорізькій області під Мелітополем пролунали звуки вибухів. Як повідомив мер міста, зазнав пошкоджень один з місцевих мостів. 

Раніше українським військовим вдалось атакувати декілька важливих об’єктів окупантів у захопленому Мелітополі. Серед них – база аналітиків ФСБ та радіолокаційна станція.

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