Вибух у Мелітополі: жителі чули звук у різних районах
В понеділок, 19 листопада, у тимчасово окупованому Мелітополі прогремів вибух. Звук вибуху чули жителі у різних районах міста.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ та Telegram-канали.
– У Мелітополі жителі міста повідомляють про поодинокий вибух. Чули його у різних районах міста, – сказано в повідомленні.
Також зазначається, що в деяких будинках від вибухової хвилі вібрували вікна.
Подробиці ще уточнюються, офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає.
Нагадаємо, тиждень тому, 12 грудня, у Запорізькій області під Мелітополем пролунали звуки вибухів. Як повідомив мер міста, зазнав пошкоджень один з місцевих мостів.
Раніше українським військовим вдалось атакувати декілька важливих об’єктів окупантів у захопленому Мелітополі. Серед них – база аналітиків ФСБ та радіолокаційна станція.